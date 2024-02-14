В Эстонии опровергли сообщения о раздаче листовок на границе с Россией

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии опроверг информацию, что на КПП в Нарве начали выдавать направляющимся в Россию листовки с предупреждением о возможном закрытии границы. Об этом сообщает Delfi.

«Сейчас пограничники не раздают на пограничных переходах листовки с информацией о возможном закрытии границы», — заявили в полиции.

Там отметили, что такие листовки выдавали в декабре 2023 года, когда Финляндия закрыла границу из-за наплыва мигрантов с территории России.

«Эстония тогда тоже заявляла, что есть вероятность закрытия пограничных пунктов в случае прибытия на границу страны большого числа мигрантов», — добавили в правоохранительных органах.

До этого сообщалось, что на сайте эстонской погранслужбы появилось предупреждение, что вскоре страна может закрыть пограничные пункты на границе с Россией из-за «миграционного давления». Говорится, в частности, что власти руководствуются целями защиты национальной безопасности и общественного порядка.

Ранее в Эстонии заявили, что Россия готовит «тест для НАТО».