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В Роспотребнадзоре рассказали о новых отечественных тестах на инфекции

Попова заявила, что новые отечественные тесты на инфекции более чувствительны

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Новые отечественные тесты на инфекции более чувствительны, при этом их производство полностью не зависит от иностранных комплектующих или сырья. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас существуют тесты на большинство инфекций. Новейшие быстрые тесты мы разработали в первую очередь для диагностики наиболее значимых для людей болезней — грипп, ковид, опасные инфекции. Время теста с 4 часов сокращено до 30 минут. Линейка будет расширяться», — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора считает, что российской медицине необходимо готовиться к новым вызовам в будущем. А тесты являются элементом готовности этой системы.

До этого стало известно, что вирус «Аляскапокс», летальный случай от которого был зафиксирован в американском штате Аляска, не представляет опасности для россиян.

Врач подчеркнул, что вероятность завоза вируса на территорию России крайне мала.

Ранее эпидемиолог объяснил происхождение вируса «Аляскапокс».

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