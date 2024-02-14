Россиянин поджег дверь в квартиру женщины, которая сделала ему замечание и облила водой

В Ленинске-Кузнецком молодой человек устроил пожар в подъезде из-за конфликта с местной жительницей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В январе 42-летняя местная жительница обратилась в полицию после того, как неизвестный повредил входную дверь ее квартиры. Ущерб она оценила в 36 тыс. рублей. Правоохранители выяснили, что к происшествию причастен 20-летний житель Полысаева.

Накануне юноша проводил время с компанией друзей. Молодые люди громко разговаривали и слушали музыку около подъезда потерпевшей. Одна из жительниц дома сделала им замечание, которое было проигнорировано. Тогда женщина вылила на нарушителей порядка из окна воду. После чего оскорбленный кузбассовец поджег входную дверь ее квартиры.

Его обвинили в умышленном повреждении чужого имущества. Теперь фигурант может лишиться свободы на срок до пяти лет. В ближайшее время его дело будет рассмотрено в суде.

Ранее в Петербурге арестовали подозреваемого в массовом поджоге автомобилей.