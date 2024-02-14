Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянин поджег дверь в квартиру женщины, которая сделала ему замечание и облила водой

В Кузбассе юноша устроил пожар в подъезде после замечания от местной жительницы

close
100%
Depositphotos

В Ленинске-Кузнецком молодой человек устроил пожар в подъезде из-за конфликта с местной жительницей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В январе 42-летняя местная жительница обратилась в полицию после того, как неизвестный повредил входную дверь ее квартиры. Ущерб она оценила в 36 тыс. рублей. Правоохранители выяснили, что к происшествию причастен 20-летний житель Полысаева.

Накануне юноша проводил время с компанией друзей. Молодые люди громко разговаривали и слушали музыку около подъезда потерпевшей. Одна из жительниц дома сделала им замечание, которое было проигнорировано. Тогда женщина вылила на нарушителей порядка из окна воду. После чего оскорбленный кузбассовец поджег входную дверь ее квартиры.

Его обвинили в умышленном повреждении чужого имущества. Теперь фигурант может лишиться свободы на срок до пяти лет. В ближайшее время его дело будет рассмотрено в суде.

Ранее в Петербурге арестовали подозреваемого в массовом поджоге автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами