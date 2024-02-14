На ВФМ пройдут шоу-дебаты между философами и искусственным интеллектом

На Всемирном фестивале молодежи пройдут шоу-дебаты «Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом», сообщает пресс-служба фестиваля.

В дебатах примут участие российский ученый в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская, писатель и телеведущий Юрий Вяземский, ректор БФУ имени Иммануила Канта и профессор Александр Федоров. Они обсудят ключевые идеи Иммануила Канта, связанные с понятиями этики, познания и морали. Партнером мероприятия стал Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.

Отмечается, что участники мероприятия в формате TEDx выразят свои позиции относительно работ великого философа. При этом специально разработанный искусственный интеллект выдвинет собственные тезисы по каждому пункту обсуждения. Кроме того, присоединиться к обсуждению, задать вопросы и предложить свои аргументы смогут участники фестиваля.

Модератором дискуссии станет магистр игры «Что? Где? Когда?», неоднократный обладатель «Хрустальной совы» Максим Поташев.

Как рассказал ректор БФУ имени Иммануила Канта Александр Федоров, шоу-дебаты является уникальным форматом. Он объяснил, что формат одновременно сочетает лекции от известных экспертов и ученых, дискуссии людей и ИИ, а также включенность зала.

«Скорее всего за один вечер мы не сможем прийти к безусловному консенсусу — слишком масштабна и широка тема, на которую мы «замахнулись», но совершенно точно — будет интересно. Мы посмотрим на вопросы искусственного интеллекта комплексно и, может быть, даже под неожиданным углом», — сказал Федоров.

Предполагается, интерактивный научно-популярный формат поможет определить перспективы развития искусственного интеллекта, потенциальные выгоды от него и угрозы, а также сравнить возможности человека и современных технологий.