На Всемирном фестивале молодежи пройдет образовательный проект «Наш космос»

Актеры снятого в космосе фильма «Вызов» Юлия Пересильд и Милош Бикович на Всемирном фестивале молодежи станут ведущими перформативно-образовательного шоу «Наш космос», сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что постановщиком шоу стал главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти. Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Я никогда еще не говорил на своем театральном языке о космосе. Благодаря перформативно-образовательному шоу зрители узнают много нового о космосе. Учитывая всю мощь нашей творческой команды, проект «Наш Космос» получится очень интересным», — рассказал Франдетти.

По его словам, для лучшего погружения участников на сцене будут использоваться современные технологии, в том числе световые видеорешения, а также акапельная музыка и современные танцы.

Также он рассказал, что зрители получат ответы на вопросы, связанные с освоением космоса. При этом он отметил, что они смогут приблизиться к своей «мечте» и даже попробовать ее «наощупь». Партнером мероприятия выступил «Просто космос».

Как рассказали организаторы ВФМ–2024, участникам фестиваля расскажут историю освоения космоса в России. Кроме того, российские космонавты-испытатели Сергей Прокопьев, Андрей Федяев, Петр Дубров расскажут им о профессии космонавта и особенностях жизни в безвоздушном пространстве. Космонавты расскажут, как надевают скафандр, о питании во время «экспедиций» и тренировках на Международной космической станции.