Бывшего знатока «Что? Где? Когда?» Новикова заочно арестовали в Москве

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал по статье о фейках о российской армии адвоката Илью Новикова (признан в РФ иностранным агентом), который почти 15 лет был знатоком программы «Что? Где? Когда?». Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции, передал ТАСС.

«Вынесено постановление об избрании заочного ареста в отношении Новикова Ильи Сергеевича», — сказала представитель суда.

Она уточнила, что фигуранта арестуют на два месяца с момента «экстрадиции или депортации» на территорию РФ, либо — фактического задержания в России.

В июне 2023 года Илью Новикова лишили статуса адвоката в России за недостойное поведение.

С 2021 года Новиков живет и работает в Киеве. После начала спецоперации заявил о вступлении в ряды теробороны.

25 ноября 2022 года Минюст РФ внес Новикова в список физлиц-иноагентов, затем МВД России объявило его в розыск.

Ранее ФСБ завела дело на бывшего игрока в «Что? Где? Когда?» за переход на сторону Украины.