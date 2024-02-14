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СК и Генпрокуратуру попросили проверить данные об убийстве Седы Сулеймановой в Чечне

Член СПЧ Меркачева попросила Бастрыкина проверить данные об убийстве Седы Сулеймановой

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Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева обратилась к генпрокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о пропаже Седы Сулеймановой, которую родственники вывезли из Санкт-Петербурга в Чечню летом 2023 года. Как рассказала Меркачева «Газете.Ru», к ней обратились журналисты и друзья Сулеймановой — они считают, что девушку могли убить, за семь месяцев никто ее не видел и не слышал.

«Журналисты и друзья полагают, что чеченку Седу Сулейманову могли убить родственники. По их словам, информация о вероятном «убийстве чести» поступила в начале этого месяца. На днях они подали заявление в СК и прокуратуру с требованием провести срочную проверку, однако ответов не получили. Россия — многонациональная страна. Но также Россия — правовое государство, на всей территории которого закон един. Прошу дать ответ — проводится ли проверка информации о возможном убийстве Седы и каковы ее результаты?» — говорится в обращении Меркачевой (копия имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

Сулейманова сбежала из дома в Чечне после конфликта с семьей, которая хотела выдать девушку замуж против ее воли. Ей удалось переехать в Санкт-Петербург, однако в августе 2023 года ее нашли родственники, которые приходили с угрозами к ней на работу и требовали вернуться домой. В итоге сотрудники полиции пришли к Сулеймановой домой и забрали ее в отдел по обвинению в краже, после чего передали чеченским силовикам. Позже чеченский омбудсмен Мансур Солтаев опубликовал видео с девушкой из дома ее родственников — он утверждал, что она пребывает в «хорошем расположении духа», рада находиться рядом с родными и не имеет жалоб. Сулейманова на этом видео не произносила ни слова.

7 февраля Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на два независимых друг от друга источника правозащитников сообщил, что Седу Сулейманову, насильно вывезенную из Петербурга в Чечню, могли убить родственники.

Ранее подруга Седы Сулеймановой рассказала, что та не выходила на связь с августа 2023 года.

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