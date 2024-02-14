Российские врачи спасли зрение восьмимесячной девочке с опухолями на глазах

Кузбасские врачи оказали помощь восьмимесячной девочке с опухолями на глазах, заболевание выявили во время планового осмотра. Об этом сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Дмитрий Беглов.

Кузбасские онкологи спасли восьмимесячную девочку с редкой патологией, у ребенка обнаружили множественные злокачественные опухоли в обоих глазах во время планового осмотра у офтальмолога. Новообразования могли поразить зрительный нерв и разрастись метастазами в головной мозг.

«Под контролем НМИЦ в течение шести месяцев малышку лечили специалисты сразу двух больниц. В КОКБ имени С.В. Беляева проводили детальное обследование и лазерную терапию. В КДКБ имени профессора Ю.Е. Малаховского — курсы химиотерапии», — сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Дмитрий Беглов.

После курса лечения детальное обследование подтвердило полный регресс опухолей, новообразования исчезли, девочка вошла в стадию ремиссии.

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