Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российские врачи спасли зрение восьмимесячной девочке с опухолями на глазах

В Кузбассе врачи спасли младенца с множественными опухолями на глазах

close
100%
Дмитрий Беглов/VK

Кузбасские врачи оказали помощь восьмимесячной девочке с опухолями на глазах, заболевание выявили во время планового осмотра. Об этом сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Дмитрий Беглов.

Кузбасские онкологи спасли восьмимесячную девочку с редкой патологией, у ребенка обнаружили множественные злокачественные опухоли в обоих глазах во время планового осмотра у офтальмолога. Новообразования могли поразить зрительный нерв и разрастись метастазами в головной мозг.

«Под контролем НМИЦ в течение шести месяцев малышку лечили специалисты сразу двух больниц. В КОКБ имени С.В. Беляева проводили детальное обследование и лазерную терапию. В КДКБ имени профессора Ю.Е. Малаховского — курсы химиотерапии», — сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Дмитрий Беглов.

После курса лечения детальное обследование подтвердило полный регресс опухолей, новообразования исчезли, девочка вошла в стадию ремиссии.

Ранее россиянку с гигантской опухолью яичника спасли подмосковные врачи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами