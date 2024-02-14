В Финляндии начали расследование из-за появления беспилотника над оружейным заводом

Беспилотник зафиксировали над заводом по производству оружия Sako, по данному факту полиция Хяме начала предварительное расследование. Об этом сообщает финская общественная телерадиокомпания Yle.

«Инцидент расследуется как нарушение авиационного законодательства», — уточнили в публикации.

Правоохранители не раскрыли подробности дела. По словам старшего комиссара уголовной полиции Рику Вихтиля, на данный момент «подозреваемых нет».

Накануне на ограждении территории компании Sako появилось объявление, что эта зона является бесполетной. Агентство транспорта и связи внесло район вокруг завода на карту запрещенных для полетов.

В начале декабря 2023 года таможня Финляндии начала расследовать уголовное дело о возможной незаконной поставке в Россию товаров, попадающих под санкции ЕС, в том числе почти 3,5 тыс. беспилотников на €2 млн.

До этого стало известно, что власти Финляндии собираются впустить на свою территорию армию США.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.