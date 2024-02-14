Эксперт оценил инициативу по отказу от вскрытия через «Госуслуги»

Директор научно-исследовательского центра судебной экспертизы Леонид Баранников в эфире «Радио 1» прокомментировал инициативу депутата Государственной думы Айрат Фаррахов о предоставлении россиянам права заранее отказываться от вскрытия через портал «Госуслуги». Эксперт отметил, что данное нововведение может обернуться отрицательными последствиями.

По его словам, если кончина связана с криминалом, вскрытие должно проводиться в обязательном порядке. Если же человек заранее от него откажется, ни врачи, не правоохранительные органы не смогут узнать причин трагедии, подчеркнул Баранников.

С таким предложением Фаррахов обратился в Минздрав России. Парламентарий считает необходимым расширить функционал «Госуслуг» и добавить в него специальную опцию, при помощи которой любой человек мог бы отказаться от вскрытия.

По его мнению, это поможет усовершенствовать процедуру взаимодействия родственников с медицинскими организациями, а также снимет с них лишнюю нагрузку.

Ранее сообщалось, что якутские ученые провели вскрытие туши древнего медведя возрастом 3 460 лет.