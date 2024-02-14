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Найденные на дне океана часы восстановили и вернули владельцу

LADBible: найденные дайвером часы на дне океана в Австралии восстановили и вернули владельцу

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fratellowatches/mattcuddihy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Найденные на дне океана часы Rolex восстановили и вернули владельцу, пишет LADBible. Они были найдены дайвером во время одного из погружений.

Серфер из Австралии Мэтт Каддихи рассказал, что нашел на дне океана часы Rolex стоимостью около $10 тысяч. Несмотря на то, что часы были покрыты ржавчиной, они все еще находились в рабочем состоянии, а на обратной стороне были указаны имя и фамилия владельца.

С помощью соцсетей Мэтт нашел владельца часов — им оказался Рик Аутрим, который носил их около 50 лет. Когда об этой истории узнали в компании Rolex, там захотели помочь мужчине восстановить часы.

«Никогда не думал, что часы ко мне вернутся», — рассказал Рик.

Аустрим также поблагодарил Мэтта, организовавшего кампанию по возвращению часов.

Ранее в Китае арестовали 10-летнего школьника, ограбившего магазин с элитными часами.

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