Дума отклонила проект о выходном для родителей школьников в День знаний

Госдума отклонила законопроект депутатов от ЛДПР о предоставлении родителям школьников выходного в День знаний. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предлагал обязать работодателей предоставить 1 сентября родителям школьников отгул без сохранения содержания. Другой вариант — выходной могли давать в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.

В пояснительной записке авторы процитировали психологов, которые считают, что присутствие родителей на празднике «Первого звонка» является крайне важным фактором поддержки ребенка.

Депутаты отказались принять и альтернативный проект закона первого замруководителя фракции »Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Гусева. Согласно ему, работники с детьми-школьниками могли иметь право на выходной 1 сентября с сохранением места работы и среднего заработка.

До этого Госдума не поддержала сокращение рабочего дня в жару. Предложение внес вице-спикер от фракции ЛДПР Борис Чернышов.

Ранее психолог дала советы, как помочь ребенку наладить школьный график.