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В Железногорске школьница отдала мошенникам 800 тыс. рублей ради игровой валюты

В Курской области девочка перевела мошенникам 800 тыс. рублей с телефона матери

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Ilya Naymushin/Reuters

В Железногорске девятилетняя девочка помогла мошенникам похитить все накопления матери ради бонусов в онлайн-игре. Об этом сообщает УМВД по Курской области.

С заявлением в полицию обратилась жительница Железногорска, женщина сообщила, что с ее банковских карт пропало 800 тысяч рублей. Как установили правоохранители, девятилетняя дочь женщины в одном из мессенджеров получила сообщение о начислении бесплатной игровой валюты.

С девочкой связался неизвестный, который представился менеджером чата и предложил ей получить бесплатные бонусы для игры. Мошенник убедил ребенка взять телефон матери и войти во все банковские приложения, девочка перевела все родительские деньги на указанные аферистом счета, а после удалила всю переписку.

Мать о пропаже денег узнала случайно, когда ей стали приходить СМС о списании средств. Проводится проверка.

Ранее десятилетняя дочь лишила россиянина сбережений, оформив на него кредит.

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