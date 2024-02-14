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Школьник спас двухлетнюю девочку из шестиметровой выгребной ямы

В Чечне школьник спас двухлетнюю девочку, которая упала в выгребную яму

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В Гудермесе 12-летний подросток помог спасти ребенка, провалившегося в выгребную яму, мальчик протиснулся в узкий колодец и держал девочку до прибытия спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Чеченской республики.

Инцидент произошел в Гудермесе, двухлетняя девочка играла во дворе частного дома и провалилась в выгребную яму глубиной шесть метров. Услышав крики о помощи, к месту происшествия сбежались соседи, но взрослые не могли добраться до ребенка — яма была слишком узкой.

Помочь вызывался 12-летний школьник, он 20 минут удерживал девочку до приезда спасателей.

«Когда прибыли к месту происшествия, дети уже были в предобморочном состоянии. Мальчик держался из последних сил. Наши сотрудники разобрали крышку ямы и спустили для ребят лестницу, чтобы дать им опору. Дальше с помощью мешка, привязанного к веревке, их поочередно вызволили из плена», — рассказал начальник 10 ПСЧ по охране Гудермесского района ГУ МЧС России по ЧР Шамхан Висингириев.

Спасенную девочку и школьника передали бригаде скорой помощи, после оказания медицинской помощи детей отпустили домой.

Ранее в Екатеринбурге прохожий спас провалившегося под лед ребенка.

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