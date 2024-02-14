В Новосибирской области школьникам запретили праздновать День всех влюбленных

День святого Валентина отменили в некоторых школах Новосибирской области. Об этом пишет atas.info.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню всех влюбленных, полностью запретили в одной из новосибирских школ. По этому поводу в образовательном учреждении также решили провести с педагогами некую «профилактическую работу».

В то же время в новосибирской школе №96 установили ящик, в котором все желающие могут оставить анонимные послания. В разговоре с журналистами сотрудники школы предпочитали называть их не валентинками, а «пожеланиями».

«Дети пишут друг другу добрые пожелания, складывают их в ящик. Инициативная группа потом их разносит по классам. Это не столько праздник, а просто возможность сказать добрые слова тем, кто рядом, без привязки ко Дню святого Валентина», — заявили в школе.

Директор школы №91 Елена Новак уточнила, что администрация не запрещала проводить мероприятия. Однако учащиеся заранее не обращались с предложениями и активно готовятся к празднованию Дня защитника Отечества.

В школе №2 Тогучинского района решили не проводили специальных мероприятий из-за запрета руководства отмечать «американские праздники».

Ранее из-за низкой рождаемости в Китае некоторые вузы дали студентам неделю отпуска для поиска любви.