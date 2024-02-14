Подросток решил расправиться с отцом из-за того, что тот часто поднимал руку на мать

Во Франции 17-летнего подростка обвинили в покушении на жизнь отца и отправили под стражу. Об этом пишет actu17.

На днях молодой человек набросился на 43-летнего отца во время его ссоры с матерью. Мужчина часто бил ее ремнем и кулаками, а также пытался душить. Когда он вновь напал на супругу, сын схватился за нож и несколько раз ударил родителя.

Пострадавший получил несколько ран, требующих наложения швов, в частности, на животе и спине, а также менее серьезные раны на голове, шее и возле глаза. Он вернулся домой после оказания медицинской помощи.

Адвокат, представляющий интересы подростка, заявила о «гиперконфликтной ситуации между отцом и матерью». Она уточнила, что сын домашнего тирана также стал жертвой насилия, когда ранее пытался защитить свою мать.

«Он хотел положить всему этому конец», — подчеркнула юристка.

Подростка, который находился в шоковом состоянии после инцидента, задержали и поместили под арест в Страсбурге. Его защитник подал апелляцию на это решение суда.

Ранее на Камчатке подросток напал с кухонным ножом на пьяного отца.