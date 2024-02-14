Охранники избили пьяного челябинца, не сумевшего купить билет на автовокзале

В Челябинске охранники избили пьяного мужчину, который пытался купить билет на автовокзале. Об этом сообщает Telegram-канал 31tv.ru.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на автовокзале «Южный». Предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина пытался купить билет в Еманжелинск, однако у него не получилось этого сделать.

«Он был подвыпившим, пытался купить билет в кассе, но кассирша его не поняла и вызвала охрану. Он не буянил, не хулиганил», — сообщил очевидец, передает Telegram-канал.

На кадрах с места происшествия видно, как один из охранников сидит на мужчине, а второй стоит рядом. Заступившаяся за мужчину очевидица заявила о намерении обратиться в полицию.

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