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Российский подросток выпрыгнул с пятого этажа в сугроб ради лайков

112: в ХМАО подросток выпрыгнул из окна в сугроб ради лайков и попал на видео

В Ханты-Мансийском автономном округе подросток спрыгнул в сугроб с пятого этажа, сделал двойное сальто, встал на ноги и пошел дальше. Видео с трюком опубликовано в Telegram-канале 112.

Инцидент произошел в Мегионе, видео опасного трюка сняли друзья подростка. На кадрах ролика, опубликованного в сети, мальчик выпрыгивает из окна пятого этажа, делает двойное сальто и приземляется в сугроб.

По предварительной информации, прыжок мальчик совершил ради лайков в социальных сетях, подросток не пострадал. Роликом заинтересовались в полиции, личность подростка установят и проведут с ним профилактическую беседу.

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