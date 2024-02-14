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В РОЦИТ обсудили актуальные угрозы и вызовы в российском сегменте интернета

Депутат Горелкин назвал иноагентов одной из информационных угроз России

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Depositphotos

Одной из основных информационных угроз России являются иноагенты. Об этом на экспертной дискуссии Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) «Открытый диалог о безопасном Рунете», которая прошла в рамках «Недели безопасного Рунета – 2024», заявил председатель правления РОЦИТ, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Отмечается, что на мероприятии эксперты обсудили актуальные угрозы и вызовы, с которыми сталкивается российский сегмент интернета, а также анонсировали профильные законодательные инициативы.

По словам Горелкина, иноагенты выступают откровенными инструментами информационной борьбы. «Как и в любой войне, а информационный сектор здесь не исключение, в любом большом конфликте очень важно лишить противника ресурсов. И поэтому в ближайшие дни мы внесем законопроект о запрете рекламы у иноагентов. Я считаю, что закон должен распространяться не только для компаний с государственным участием, а вообще для всех», — сказал депутат.

Также он отметил, что иностранные платформы не скрывают своего желания работать в Рунете, но при этом не соблюдают закон о приземлении и не открывают филиалов.

Кроме того, Горелкин отдельно остановился на американском видеохостинге YouTube. По его мнению, платформа не только является инструментом информационной войны, но и активно подавляет конкурентов, став фактически монополией.

«Как мне кажется, в будущем нам стоит подумать не о блокировке, но это мое частное мнение, а о замедлении YouTube, чтобы обеспечить равную конкуренцию с нашими альтернативами, которые очень хорошо растут», — сказал он.

Тему с монополией YouTube продолжил директор EdgeЦентр Михаил Шурыгин. По его мнению, суверенный и безопасный от внешних угроз Рунет невозможен, пока царит монополия не просто западных, но и враждебно настроенных к нам компаний.

«Наша общая задача – создание безопасного независимого интернет-пространства. Увеличение новых отечественных видеоплатформ и усиление существующих в конечном итоге приведет к замещению недружественных. Надо заметить, что ориентироваться данным платформам надо не только на внутренний рынок, а охватывать как можно больше русскоязычной аудитории во всем мире», — считает эксперт.

Также эксперты обсудили актуальные угрозы со стороны киберпреступников, фишинг и ситуацию в Рунете с точки зрения аудиовизуальных сервисов.

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