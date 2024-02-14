В Татарстане дедушка надругался над шестилетней внучкой

В Апастовском районе Татарстана местный житель надругался над шестилетней внучкой, мужчина получил 8,5 лет лишения свободы. Об это сообщает СУ СК республики Татарстан.

По данным следствия, 57-летний житель Апастовского района Татарстана домогался своей шестилетней внучки, инцидент произошел в 2017 году.

Девочку привезли в гости к дедушке, в один из дней мужчина выпивал и пошел с внучкой в баню, где совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Рассказать о произошедшем пострадавшая решилась матери только спустя шесть лет.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее россиянка обвинила сожителя-рецидивиста в изнасиловании восьмилетней дочери.