Российская пара устроила битву за краденые семечки и разбила шампанское о голову продавца

В Петербурге пара устроила битву за краденые семечки и разбила бутылку шампанского о голову продавца супермаркета. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ Росгвардии по региону.

По информации издания, инцидент произошел в супермаркете на Софийской улице. Пара пыталась похитить из магазина упаковку семечек, однако сработала антикражная система и сотрудник торговой точки, догнав их на улице, стал пытаться отнять товар — между продавцом и мужчиной завязалась драка.

На помощь похитителю пришла его 19-летняя спутница, которая разбила о голову сотрудника супермаркета бутылку шампанского. В результате работника торговой точки госпитализировали с травмой головы и порезами на руках.

Пару задержали и доставили в отдел полиции. Отмечается, что мужчина ранее был судим.

Ранее россиянин разбил витрину столичного магазина и похитил манекен в зимней куртке.