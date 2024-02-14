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Российская пара устроила битву за краденые семечки и разбила шампанское о голову продавца

В Петербурге пара устроила битву за семечки и разбила бутылку о голову продавца

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В Петербурге пара устроила битву за краденые семечки и разбила бутылку шампанского о голову продавца супермаркета. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ Росгвардии по региону.

По информации издания, инцидент произошел в супермаркете на Софийской улице. Пара пыталась похитить из магазина упаковку семечек, однако сработала антикражная система и сотрудник торговой точки, догнав их на улице, стал пытаться отнять товар — между продавцом и мужчиной завязалась драка.

На помощь похитителю пришла его 19-летняя спутница, которая разбила о голову сотрудника супермаркета бутылку шампанского. В результате работника торговой точки госпитализировали с травмой головы и порезами на руках.

Пару задержали и доставили в отдел полиции. Отмечается, что мужчина ранее был судим.

Ранее россиянин разбил витрину столичного магазина и похитил манекен в зимней куртке.

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