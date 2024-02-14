Суд отменил отказ в УДО экс-депутату Рашкину

Мосгорсуд отменил решение Кунцевского районного суда, который отказал бывшему депутату Валерию Рашкину в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Московский городской суд отменил постановление и вернул ходатайство заявителю», — говорится в сообщении.

В октябре 2021 года экс-депутата Рашкина обвинили в незаконной охоте. В ночь на 29 октября в Лысогорском районе в багажнике автомобиля Lada Largus, которым управлял Рашкин, были обнаружены части туши лосихи и разделочные инструменты, после чего на бывшего парламентария завели уголовное дело.

22 апреля 2022 года Калининский районный суд Саратовской области назначил Рашкину наказание за незаконную охоту — три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, тоже на два года.

23 мая Саратовский областной суд отклонил апелляцию депутата по делу о незаконной охоте, после чего приговор по делу Рашкина вступил в законную силу.

Ранее экс-депутат Рашкин назвал размер своей пенсии.