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В подмосковной школе десятилетний ученик избивает троечников из-за оценок

Mash: в Подмосковье отличник избивал одноклассников за плохие оценки

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Depositphotos

Жители Подмосковья жалуются на отличника, который избивает троечников в одной из местных школ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам родителей, десятилетний мальчик хорошо учится и посещает секцию единоборств. В школе он нередко нападает на сверстников, которые учатся хуже. Классный руководитель попыталась решить проблему, но сделать это не получилось.

Известно, что родители пострадавших обратились в Минобразования региона, полицию и к Уполномоченному по правам ребенка. Они надеются, что мальчика исключат.

По словам официальных представителей детей, в администрации игнорируют их жалобы. Родители ребенка, которого обвинили в избиении одноклассников, также не уделяют внимания ситуации.

Ранее в Петербурге около ТРЦ произошла драка с участием подростком и неизвестных.

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