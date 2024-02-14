В подмосковной школе десятилетний ученик избивает троечников из-за оценок

Жители Подмосковья жалуются на отличника, который избивает троечников в одной из местных школ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам родителей, десятилетний мальчик хорошо учится и посещает секцию единоборств. В школе он нередко нападает на сверстников, которые учатся хуже. Классный руководитель попыталась решить проблему, но сделать это не получилось.

Известно, что родители пострадавших обратились в Минобразования региона, полицию и к Уполномоченному по правам ребенка. Они надеются, что мальчика исключат.

По словам официальных представителей детей, в администрации игнорируют их жалобы. Родители ребенка, которого обвинили в избиении одноклассников, также не уделяют внимания ситуации.

Ранее в Петербурге около ТРЦ произошла драка с участием подростком и неизвестных.