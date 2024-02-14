Трое белгородцев провалились под лед на реке

В Белгороде спасли трех человек, провалившихся под лед. Об этом сообщает Telegram-канал »Жесть Белгород».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на реке Везелке. Под лед на водоеме провалились три человека, сотрудники экстренных служб оперативно оказали им помощь.

Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются. Информации о состоянии пострадавших не поступало.

До этого в Иркутской области в трех километрах от берега вблизи поселка Большое Голоустное сотрудники МЧС обнаружили два внедорожника, вмерзших в байкальский лед. Водителей и пассажиров в салонах машин не было, они бросили транспорт и ушли.

Ранее российский школьник спас друга, провалившегося под лед.