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Трое белгородцев провалились под лед на реке

В Белгороде три человека провалились под лед

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Телеграм-канал «Жесть Белгород»

В Белгороде спасли трех человек, провалившихся под лед. Об этом сообщает Telegram-канал »Жесть Белгород».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на реке Везелке. Под лед на водоеме провалились три человека, сотрудники экстренных служб оперативно оказали им помощь.

Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются. Информации о состоянии пострадавших не поступало.

До этого в Иркутской области в трех километрах от берега вблизи поселка Большое Голоустное сотрудники МЧС обнаружили два внедорожника, вмерзших в байкальский лед. Водителей и пассажиров в салонах машин не было, они бросили транспорт и ушли.

Ранее российский школьник спас друга, провалившегося под лед.

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