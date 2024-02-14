В Подмосковье вскрыли квартиру, в которой бросили собаку без еды и воды

В Люберцах удалось спасти собаку, брошенную в квартире без еды и воды. Соседи вызвали полицию и МЧС, они вскрыли дверь и вызволили питомца, двое суток вывшего от голода, рассказала телеканалу «360» местная жительница.

По словам женщины, хозяина квартиры в доме не было, за собакой должны в ближайшее время приехать волонтеры. Местные жильцы рассказали, что мужчина не следит за питомцем, пес вышел из квартиры неухоженным, в колтунах. При этом собака оказалась добродушной и контактной.

Очевидцы также сообщили, что хозяин питомца, который выпивает, пропал несколько дней назад. Когда пес выл, у них были предположения, что мужчина находится в квартире, просто ему стало плохо.

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