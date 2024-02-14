В Татарстане задержали подростка с ружьем, идущего в сторону школы

Жители ЖК «Залесный сити» в Казани 14 февраля сообщили в соцсетях о подростке с ружьем, который идет в сторону школы, после чего вызвали правоохранителей. В пресс-службе городской полиции подтвердили этот факт и отметили, что прибыли по вызову о подозрительном юноше.

«Установлено, что 16-летний подросток ходил пострелять в лес, предварительно с пневматическим оружием. Со слов подростка намерений причинить кому-либо вреда у него не было», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее полиция задержала школьницу из Ижевска, написавшую о мечте устроить стрельбу в школе.