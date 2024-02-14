Женщина ударила бойфренда ножом после того, как разбудила его и спросила, любит ли он ее

В Англии женщина ударила бойфренда ножом в голову после того, как разбудила его, чтобы спросить, любит ли он ее или нет, пишет Mirror. Мужчина ответил отрицательно.

Кэрол Девани и ее бойфренд Майкл Ричардсон вместе отдыхали в баре, где выпили около восьми алкогольных напитков. Вернувшись домой, мужчина лег спать, но его сон прервала 64-летняя подруга, которая спросила у него, люби ли он ее.

Спросонья Майкл ответил, что нет, за что и получил удар ножом в голову. Несмотря на характер травмы, мужчина оставался в сознании и сам вызвал врачей. Сообщается, что Кэрол всячески мешала это сделать, выбивая телефон из его рук.

Ричардсона доставили в больницу, где ему наложили швы. Кэрол была арестована и полностью признала свою вину. Ранее у британки не было проблем с законом, поэтому она была освобождена из-под стражи после внесения залога и будет ожидать решения суда на свободе.

Ранее девушка подожгла квартиру бывшего парня и села в тюрьму на 6 лет.