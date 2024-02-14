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Содержание сажи в воздухе после пожара в Анапе превысило норму в 40 раз

Роспотребнадзор зафиксировал превышение нормы сажи в воздухе Анапы после пожара

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МЧС РФ по Краснодарскому краю

После пожара в многоквартирном жилом доме в Анапе специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение гигиенических нормативов в атмосфере курортного города. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

«По результатам исследования <…> содержание сажи составило 5,6-6,1-17,3 при нормативе — не более 0,15 мг/м3», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, специалисты замерили содержание диоксида азота, диоксида серы и оксида углерода в воздухе в районе пожара. Превышений нормы по этим веществам не зафиксировали. В управлении обратили внимание, что продолжают брать пробы для лабораторного анализа.

Пожар в многоквартирном доме в Анапе произошел вечером во вторник, 13 февраля. Информация о происшествии поступила в спасательные службы в 17:44 мск. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Сотрудники МЧС успели спасти 12 человек в то время, как тушили пожар.

Ранее в прокуратуре рассказали о доме в Анапе, где горит мансарда.

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