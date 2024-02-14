В спортшколе Читы заявили, что увольнение тещи Лагутенко не связано с музыкантом

Директор спортивной школы №9 в Чите Юлия Лисниченко заявила «Газете.Ru», что теща музыканта Ильи Лагутенко Валентина Жукова была уволена с поста тренера по художественной гимнастике из-за жалоб. Она отметила, что увольнение «никаким боком» не относится к самому Лагутенко, а Жукова может продолжать заниматься тренерской деятельностью в другом месте.

«Это никак не связано с Ильей Лагутенко, это просто по работе. Она может продолжать работать, может быть судьей, может клуб свой открывать, все, что хочет делать, устроиться в другое место, никаких ограничений нет. Это просто лишь решение школы. Просто мы разорвали с ней отношения. Тем более, это было уже 3,5 месяца назад. Мы бы просто так тоже не уволили ее, правда? Конечно, поступали [жалобы]. Все же не на пустом месте. Обсуждать не буду, из-за чего уволили, ничего там страшного нет. Но жалобы были», — сказала она.

По мнению Лисниченко, если бы Жукова не была тещей знаменитого музыканта, про нее «никто бы не вспомнил». Она подчеркнула, что тренер сделала много хорошего, но всегда была резким человеком.

«Человек со многими плюсами, но и с минусами — мы все такие. У всех может такое быть, что-то случаться. Человек заслуженный все равно, много чего сделал хорошего. Но с возрастом уже и характер, да и она всегда была очень резка. Была бы она просто человеком — никто бы про нее не вспомнил. Если бы она не была тещей Лагутенко. Она пытается восстановиться. Первый суд мы выиграли. Ей отказали в восстановлении, она подала апелляцию», — добавила она.

Об увольнении Жуковой накануне сообщило издание «МК в Чите». Отмечалось, что женщину уволили 31 октября прошлого года. Сама Жукова от комментариев отказалась.

В свою очередь, Telegram-канал Babr Mash уточнял, что Жукову якобы уволили за мат — она употребила нецензурное слово в словесном конфликте с 19-летней подопечной.

Ранее на Кубани из-за спектакля со сценами 18+ уволились все сотрудники сельского ДК.