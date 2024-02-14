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В Омске военный украл шлемов на семь млн рублей и получил срок

В Омске военный получил пять лет за хищение шлемов на более чем семь млн рублей

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Омский военный получил срок за хищение шлемов на крупную сумму. Об этом сообщает пресс-служба второго Восточного окружного военного суда.

На момент произошедшего фигурант процесса был начальником отдела хранения воинской части. По версии правоохранителей, мужчина совершил хищение авиационных защитных шлемов на более чем семь миллионов рублей.

Россиянина приговорили к лишению свободы на срок пять лет, их он проведет в колонии общего режима.

Помимо этого, правоохранители обязали фигуранта выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей. Также он не сможет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, 2,5 года.

Ранее суд арестовал школьников, которые ограбили участника СВО в Уссурийске.

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