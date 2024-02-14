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Стало известно о длительной хакерской атаке на сервисы «Сбера»

ТАСС: «Сбер» подвергся четырехдневной хакерской атаке в конце января

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Максим Блинов/РИА Новости

Сбербанк подвергся длительной DDos-атаке. Об этом сообщил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе форума «Кибербезопасность в финансах», пишет ТАСС.

По его словам, хакеры пытались взломать сервисы с 24 по 28 января. Причем злоумышленники несколько раз видоизменяли способы атак.

Кузнецов отметил, что атака не была очень мощной, однако под нее попали одновременно 1,1 тыс. сервисов «Сбера». Тем не менее финансовая организация на почувствовала на себе ее влияние.

До этого руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura ГК «Солар» Александр Вураско рассказал, что в 2023 году количество фишинговых писем в адрес клиентов российских кредитно-финансовых организаций выросло в полтора раза.

По его словам, самой популярной фишинговой схемой в 2023 году стали «рекламные акции» или опрос от имени банка. При этом основная цель злоумышленников сместилась с хищения данных банковской карты к получению доступа в личный кабинет клиента.

Ранее IT-эксперт Артем Избаенков поделился в беседе с «Газетой.Ru» советами по защите от кибератак.

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