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В Москве задержали студента, обещавшего устроить теракт в университете

Baza: в Москве задержали студента, обещавшего устроить теракт в корпусе РУДН

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Петр Чернов/РИА Новости

В Москве задержан студент РУДН, который обещал устроить теракт в университете. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, 12 февраля староста одной из групп просматривала чат «Ландшафтная архитектура 2022». Ей на глаза попались сообщения от одного из однокурсников, который пообещал на следующий день взорвать один из корпусов РУДН. Девушка сообщила о тревожных сообщениях куратору ВУЗа, а тот обратился в полицию.

Вскоре полицейские задержали молодого человека. Во время опроса студент признался, что погорячился с громкими обещаниями. После задержания молодого человека полицейские провели обыск в его квартире, но никакой взрывчатки там не нашли. Однако теперь его могут обвинить по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), заключил канал.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ нашли в Мариуполе секретную документацию Службы безопасности Украины и заминированный схрон с оружием.

Ранее стало известно, что в России предотвратили более 400 терактов с начала СВО.

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