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Россиянин попал в больницу в состоянии комы из-за компьютерной игры

В Сургуте мужчина впал в кому после многочасовой игры на компьютере

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Depositphotos

Житель Сургута попал в больницу после того, как поиграл в компьютерную игру. Об этом сообщает Сургутская станция медицинской помощи.

По словам родственников, мужчина находился за компьютером до трех часов ночи. При этом жена уговаривала супруга лечь отдохнуть, но он постоянно отказывался.

Спустя некоторое время россиянин пожаловался на головную боль, рвоту и судороги. Позже он потерял сознание. Родственники пытались ему помочь, но их манипуляции не дали нужного эффекта.

Приехавшие на место медики госпитализировали главу семьи в стабильно тяжелом состоянии. На данный момент россиянин находится в коме. Как сообщили родственники, мужчина не выпивал и не курил.

Ранее в Петербурге мужчина подавился сосиской и более недели пролежал в коме.

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