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После посещения бургерной в Приморье к врачам обратились жители соседнего района

Два человека попали в больницу после посещения кафе «М-Бургер» в Дальнереченске

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Два человека попали в больницу в Красноармейском районе Приморского края после посещения кафе «М-Бургер» в Дальнереченске, где случилось массовое заражение сальмонеллой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Как уточнили в ведомстве, в медучреждение попали два жителя села Глубинное Красноармейского района с признаками острого отравления. Выяснилось, что незадолго до этого они ели в кафе «М-Бургер» в Дальнереченске.

Однако в ведомстве обратили внимание, что сотрудники больницы не направили вовремя экстренные извещения об отравлении граждан, что поставило под угрозу пресечение нарушения прав граждан. Поэтому главного врача Красноармейской центральной районной больницы вызвали в прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении.

11 февраля прокуратура Приморья сообщила, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой, которую съели в период с 5 по 10 февраля. В итоге, по данным регионального управления Роспотребнадзора, число отравившихся выросло до 62, среди них есть дети.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю собралась подать судебный иск после массового отравления.

Ранее в московском интернате массово отравились дети.

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