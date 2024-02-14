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На Урале учительница 27 раз уколола ребенка циркулем за плохое поведение

В Свердловской области педагог 27 раз уколола второклассника циркулем

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На Урале конфликт учительницы и второклассника закончился проверкой правоохранителей. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в одной из школ поселка Малышев. По словам самого мальчика, у них с одноклассницей возникла ссора, в ходе которой он случайно поранил ее циркулем.

После этого, на уроке, педагог забрала у ребенка циркуль, сказала ему встать из-за парты и, держа руку школьника, начала колоть ее иглой и повторять вопрос: «Тебе нравится?».

Дома отец узнал о ситуации от мальчика и повез его в травмпункт. Там обработали раны и передали информацию в полицию. Всего у ребенка зафиксировали 27 уколов.

Правоохранители организовали проверку в школе.

Известно, что после инцидента учительница извинилась перед школьником.

Ранее педагог сломал ученику челюсть за неправильный ответ на уроке.

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