Россияне выступили за введение новых мер поддержки для многодетных семей

Большинство (71%) россиян считают, что в стране необходимо вводить дополнительные льготы для многодетных семей, чтобы улучшить демографическую обстановку, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,1 тыс. человек.

Так, 23% россиян ответили, что детям из таких семей нужно на бесплатной основе предоставляют форму, канцтовары и другие школьные товары, 21% — предоставлять семьям квартиры хотя бы до тех пор, пока всем детям в семье не исполнится 18 лет. 13% предложили оплачивать спортивные кружки и секции, а также спортивную форму и спортинвентарь.

«У меня двое из троих детей занимаются танцами и гимнастикой профессионально. Удовольствие далеко не дешевое, на одну гимнастику на тренировки и соревнования в месяц улетает порядка 30 тыс., а еще купальники для выступлений, всякие профессиональные мячи, скакалки и так далее стоят довольно больших денег», — поделилась респондентка.

Еще 7% опрошенных предложили дарить многодетным автомобили, 4% — выдавать продуктовые наборы, 2% — дарить коляски, памперсы, игрушки и другие полезные предметы. Еще 1% считают необходимым организовать бесплатные обеды в кафе для многодетных семей. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

При этом 27% считают, что существующих в стране льгот для многодетных вполне достаточно, поэтому ничего нового вводить не нужно.

10 февраля сообщалось, что глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила Минтруд РФ рассмотреть вопрос о распространении норм о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов, а также о снижении требований к страховому стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента для выхода на пенсию многодетных мам.

Ранее стало известно, что в России хотят освободить многодетные семьи от курортного сбора.