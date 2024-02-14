Яндекс Маркет и Букмейт назвали любимую романтическую литературу россиян

Любовные романы вошли в десятку наиболее популярных жанров Букмейта и Яндекс Маркета в 2023 году. Об этом стало известно по итогам совместного исследования сервисов, сообщает пресс-служба Яндекса.

Отмечается, что пользователи обоих сервисов предпочитают поджанры любовного фэнтези, истории о современной любви, а также классические любовные романы.

«Среди самых популярных произведений оказались как классика — например, «Жизнь взаймы» Э. М. Ремарка и «Грозовой перевал» Э. Бронте, так и фэнтези — «Мара и Морок» Л. Арден и «Благословение небожителей» М. Тунсю», — говорится в сообщении.

Так, в прошлом году у пользователей Букмейта самыми популярными во всей категории любовных романов стали «Мара и Морок» Л. Арден, «Баллада о змеях и певчих птицах» С. Коллинз, «Мое прекрасное несчастье» Д. Макгвайр, «Пятьдесят оттенков серого» Э. Л. Джеймс, «Невеста Ноября» Л. Арден.

В свою очередь, на Маркете наибольшей популярностью среди романов пользуется классика. Россияне чаще всего заказывали на сервисе «Грозовой перевал» Э. Бронте, «Благословение небожителей» М. Тунсю, «Джейн Эйр» Ш. Бронте, «Жизнь взаймы» Э. М. Ремарка, «Норвежский лес» Х. Мураками.

Как уточнили в пресс-службе Яндекса, продолжается рост интереса читателей к онлайн-покупке книг и литературе по подписке. Так, в прошлом году число заказов книг на Маркете увеличилось почти в 2 раза по сравнению с годом ранее. При этом больше всего этот показатель вырос в категориях электронных и аудиокниг.

Также отмечается, что в подписке Яндекс Плюса с опцией Букмейт за 2023 год пользователи провели 100 млн часов.