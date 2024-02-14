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Выросло число отравившихся в бургерной в Приморье

Роспотребнадзор: число отравившихся в бургерной в Приморье увеличилось до 62

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Shutterstock

Число отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края увеличилось до 62 человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя регионального управления Роспотребнадзора.

«Увеличилось число пострадавших — с 21 в первый день обращения до 62 человек в настоящее время», — заявил представитель ведомства.

До этого сообщалось о 60 пострадавших, среди которых были и дети. У всех выявили признаки острого отравления, все покупали еду в местной бургерной.

Известно, что причиной проблем с пищеварением у покупателей стали наггетсы. На данный момент точка общепита закрыта.

Ситуацией заинтересовались в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства готовят групповой иск, который поможет пострадавшим получить компенсацию. Заявления от людей принимаются до 1 марта.

Представители Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Петербурге будут судить ресторатора за отравление 112 человек на выпускном.

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