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Открывший огонь из сигнального пистолета россиянин может лишиться свободы на 7 лет

В Калужской области мужчина выстрелил из сигнального пистолета из ревности

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Depositphotos

В Калужской области будут судить мужчину, который открыл огонь из сигнального пистолета на почве ревности. Об этом сообщается на сайте региональной полиции.

В полицию обратился мужчина, который приехал в Ферзиковский район к своей знакомой и, сам того не желая, столкнулся с ее бывшим молодым человеком. Пока пара стояла на улице, последний подошел к ней и продемонстрировал предмет, похожий на пистолет. В какой-то момент злоумышленник направил оружие в сторону своего оппонента, а затем произвел несколько выстрелов в воздух.

На стрелка завели уголовное дело и обвинили его в хулиганстве, совершенном с применением оружия. На допросах фигурант признался, что стал стрелять, потому что приревновал подругу к ее новому приятелю, а после инцидента немедленно избавился от сигнального пистолета. Согласно законодательству, обвиняемый может лишиться свободы на срок до семи лет.

Ранее суд отправил мужчину в колонию строгого режима за оскорбление сотрудника полиции.

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