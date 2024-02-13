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Пенсионер получил перелом ребер и был ограблен незнакомцем, предложившим ему выпить

В Калининграде мужчина предложил пожилому прохожему выпить и ограбил его

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Житель Калининграда напоил пенсионера, а затем переломал ему ребра и ограбил его. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка УМВД.

В конце января 61-летнего мужчину остановили на Львовской улице двое незнакомцев. Они предложили пенсионеру выпить с ними в соседнем переулке, тот с радостью согласился, но запасы алкоголя вскоре иссякли. Тогда мужчина отправился в сторону дома, но один из собутыльников его догнал и повалил на землю.

Злоумышленник принялся бить потерпевшего, а затем вытащил мобильный телефон у него из кармана и покинул место происшествия вместе с приятелем. Впоследствии выяснилось, что нападавший сломал пенсионеру несколько ребер. Пострадавший обратился в полицию в тот же день.

Соучастников вскоре разыскали, грабителем оказался ранее судимый по аналогичной статье 32-летний калининградец. При себе у задержанного нашелся похищенный телефон, мужчина во всем признался. Подозреваемого отправили под стражу.

Ранее в Москве таксист с судимостью напал на нетрезвого пассажира и ограбил его.

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