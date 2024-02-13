Стали известны подробности об уголовных делах на Шабутдинова

На блогера и бизнеса-тренера Аяза Шабутдинова не возбуждали семь новых уголовных дел. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, речь идет о семи новых эпизодах прошлых дел, которые выделил Таганский суд Москвы. Таким образом, на настоящее время в уголовном деле Шабутдинова насчитывается 57 эпизодов.

Ранее ТАСС сообщил, что следователи МВД Российской Федерации возбудили новые уголовные дела по статье о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова.

4 ноября 2023 года стало известно, что суд арестовал популярного блогера Аяза Шабутдинова по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Он не признал вину.

13 февраля 2024 года Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство предварительного следствия продления ареста Аязу Шабутдинову на 2 месяца — до 16 апреля.

Ранее Аяз Шабутдинов прокомментировал свой арест.