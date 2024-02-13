Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Помогите, скоро сгорю»: жительница Анапы рассказала о спасении мужчины из горящего дома

Очевидица рассказала о спасении мужчины из горящего дома в Анапе

Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Анапе, рассказала «Газете.Ru» очевидица случившегося Наталья. Как сообщили в МЧС, в 11-этажном доме на Объездной улице загорелась мансарда. По словам Натальи, пожарные долго искали мужчину и эвакуировали его с помощью лестницы.

«Крыша дома стала сильно разгораться, машины пожарные только стали приезжать. Спустя 10 минут мужчина начал сильно кричать: «Помогите, ребята, я здесь, скоро сгорю!» К нему поднимали лестницу, искали долго. Пожарные кричали: «Держись, мы уже рядом!» После его спустили по лестнице. Крыша дома начала обваливаться, полетели искры. По всему городу разнесся дым и едкий запах. Было очень страшно наблюдать», — сказала она.

Другая местная жительница Диана рассказала «Газете.Ru», что жильцам дома предлагают размещение в гостиницах с полноценным питанием.

«Только что была там, для людей из этого дома уже подогнали автобусы, предлагают им размещение в отеле с полноценным питанием, насколько мне известно, жертв нет. Очень много расчетов, занимаются тушением. Предположительно, жильцы квартиры на мансардном этаже, с которой пошло возгорание, дают показания», — пояснила она.

Как сообщили в МЧС, площадь пожара мансарды многоэтажного дома в Анапе составляет 1000 квадратных метров. Сотрудники МЧС смогли спасти 12 человек в то время, как тушили пожар на мансарде жилого дома в Анапе. К ликвидации возгорания привлекли порядка 70 человек и 22 единицы техники.

Ранее в Москве кот спас школьника от начинающегося пожара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами