Дело о хищении 200 млн рублей через «Пушкинские карты» передали в суд

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 200 млн рублей через «Пушкинские карты» и направило его в Басманный суд Москвы. Об этом надзорное ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

Обвинение по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере предъявлено троим россиянам — Виктору Якобову, Эмилю Гурбанову и Илье Сафонову.

По версии следствия, фигуранты регистрировались на интернет-платформе «PRO.Культура.PФ» в качестве организаторов культурных мероприятий, арендовали концертные площадки в Москве и организовывали выступления артистов. Затем они предлагали владельцам «Пушкинских карт» купить билеты на эти концерты, но без цели их посещения.

Как отметили в ГП, объем продаваемых билет заведомо превышал зрительскую вместимость арендованных площадок, причем многократно.

«Оплата билетов возмещалась в рамках программы социальной поддержки молодежи за счет бюджетных средств, а видимость посещения мероприятий обеспечивалась за счет массовки, привлеченной за денежное вознаграждение», — добавили в ведомстве.

В итоге обвиняемым удалось похитить более 200 млн рублей. От действий мошенников пострадали бюджет РФ и «Почта банк», выпустивший «Пушкинские карты».

До этого председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский поддержал идею о выдаче пенсионерам «Пушкинских карт». Он отметил, что на продолжительность жизни пожилых людей напрямую влияют нагрузка на интеллект и просветительская работа.

А в Минпросвещения говорили, что готовы рассмотреть идею о создании для педагогов аналога «Пушкинской карты» школьника.

Ранее в Якутии анонсировали появление собственного аналога «Пушкинской карты».