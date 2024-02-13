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Московский суд продлил арест блогеру Шабутдинову

Суд Москвы продлил арест блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову

Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство предварительного следствия продления ареста блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Срок содержания под стражей продлен на 2 месяца — до 16 апреля 2024 года.

Шабутдинов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

4 ноября стало известно, что суд арестовал популярного блогера Аяза Шабутдинова по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Он не признал вину. По словам адвоката Калоя Ахильгова, к настоящему времени количество потерпевших в деле достигло 50 человек и, возможно, вырастет еще.

13 февраля стало известно, что следователи МВД Российской Федерации возбудили новые уголовные дела по статье о мошенничестве в отношении Шабутдинова.

Ранее Аяз Шабутдинов прокомментировал свой арест.

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