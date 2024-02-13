Новые уголовные дела возбудили в отношении блогера Шабутдинова

Следователи МВД Российской Федерации возбудили новые уголовные дела по статье о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает ТАСС.

Следователь в Пресненском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста блогеру, отметил, что Шабутдинов обвиняется в совершении 50 «корыстных тяжких преступлений». Он добавил, что в отношении молодого человека было возбуждено еще семь уголовных дел о мошенничестве.

До этого в Таганский суд Москвы поступило обращение следственных органов о продлении ареста Шабутдинова, которого обвиняют в мошенничестве.

4 ноября стало известно, что суд арестовал популярного блогера. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Он не признал вину. По словам адвоката Калоя Ахильгова, к настоящему времени количество потерпевших в деле достигло пятидесяти человек и, возможно, вырастет еще.

29 января сообщалось, что Аяз Шабутдинов сильно изменился во внешности за два месяца после ареста.

Ранее Аяз Шабутдинов прокомментировал свой арест.