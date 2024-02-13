Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Новые уголовные дела возбудили в отношении блогера Шабутдинова

В отношении бизнес-тренера Шабутдинова возбуждено еще семь уголовных дел

close
100%
«Прокуратура Москвы»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

Следователи МВД Российской Федерации возбудили новые уголовные дела по статье о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает ТАСС.

Следователь в Пресненском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста блогеру, отметил, что Шабутдинов обвиняется в совершении 50 «корыстных тяжких преступлений». Он добавил, что в отношении молодого человека было возбуждено еще семь уголовных дел о мошенничестве.

До этого в Таганский суд Москвы поступило обращение следственных органов о продлении ареста Шабутдинова, которого обвиняют в мошенничестве.

4 ноября стало известно, что суд арестовал популярного блогера. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Он не признал вину. По словам адвоката Калоя Ахильгова, к настоящему времени количество потерпевших в деле достигло пятидесяти человек и, возможно, вырастет еще.

29 января сообщалось, что Аяз Шабутдинов сильно изменился во внешности за два месяца после ареста.

Ранее Аяз Шабутдинов прокомментировал свой арест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами