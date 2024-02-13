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Арсенал оружия нашли полицейские у 76-летнего пенсионера

В Татарстане пенсионер хранил в трех гаражах арсенал оружия

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В Лениногорске полицейские нашли у местного жителя арсенал оружия и банки с порохом. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В Лениногорске полицейские остановили легковой автомобиль, за рулем которого был 76-летний местный житель, в машине правоохранители обнаружили два чемодана, в которых находилось шесть банок с порохом общим весом более 1,5 кг, а также 352 патрона различного калибра и барабан от револьвера.

При обыске в трех гаражах пенсионера были найдены пистолет, пять револьверов, восемь винтовок, охотничье ружье и 300 патронов. Задержанный объяснил полицейским, что более 50 лет работал токарем на заводе, а коллекционирование оружия — его хобби. Возбуждено уголовное дело.

Ранее российский пенсионер хранил дома 25 револьверов и пистолетов и 4 тыс. патронов.

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