Поляки начали блокировать еще один КПП на границе с Украиной

Польские фермеры начали блокировать контрольно-пропускной пункт (КПП) Корчова — Краковец на границе с Украиной. Об этом украинская Государственная пограничная служба сообщает в Telegram-канале.

По данным польских пограничников, движение грузовиков, следующих на территорию Украины, планируется заблокировать на один час, подчеркнули в украинском ведомстве. Там добавили, что фермеры обещают не блокировать движение пассажирского транспорта.

До этого украинский посол Василий Зварыч заявил, что дипмиссия Украины в Варшаве и генеральное консульство в Люблине обратились в полицию Польши после инцидента на границе, когда польские фермеры высыпали из украинских грузовиков зерно. Он потребовал найти и наказать виновных.

9 февраля по всей Польше фермеры устроили протесты, перекрыли дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной с требованием прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из этой страны.

Позднее сообщалось, что польские фермеры начали нападать на украинские грузовики с зерном и пытаться их опрокидывать.

Ранее мэр Львова назвал протестующих польских фермеров «пророссийскими провокаторами».