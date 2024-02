В Балтийском море нашли стену, которой более 10 тысяч лет

Международная группа ученых выяснила предназначение древней стены, обнаруженной на дне Балтийского моря. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В ходе исследования специалисты выяснили, что стена могла быть возведена охотниками-собирателями на суше рядом с озером или болотом более 10 тысяч лет назад.

Стену, протянутую по дну Мекленбургского залива, обнаружили в десяти километрах от берега. Ученые предположили, что найденная на глубине 21 метра постройка могла быть частью охотничьих сооружений. Специалисты предполагают, что она предназначена для движения людей, преследующих стаю оленей.

