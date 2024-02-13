Случайный знакомый похитил и трое суток насиловал 18-летнюю студентку

В Германии 22-летний мужчина похитил и изнасиловал 18-летнюю студентку. Об этом сообщает Daily Mail.

Пара познакомилась в сети и общалась в мессенджере, 18-летняя студентка пригласила нового знакомого в гости в Берлин, молодые люди проводили время в квартире девушки.

В какой-то момент гость достал пистолет и, угрожая расправой, вывел студентку из квартиры, затолкал в свою машину и увез в местность Шварцвальд. Семья девушки обратилась в полицию только спустя трое суток после ее исчезновения.

Полицейским удалось разыскать похитителя, студентку нашли в его доме, злоумышленник связал девушку и насиловал несколько дней.

Ранее двое россиян похитили мужчину и пытали его молотком в подвале.