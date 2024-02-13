Польский чиновник приехал на границу с Украиной, чтобы проверить грузы

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак сообщил в соцсети X, что прибыл на границу с Украиной с целью проверить железнодорожные грузы.

«Я в Дорохуске. Я провожу депутатскую проверку», — отметил чиновник.

Он обратил внимание, что хочет проверить, какой товар в последние дни въезжал в Польшу. Колодзейчак признался, что «столкнулся с сопротивлением». Замминистра посетовал, что ему не хотят предъявить документы двух последних поездов, которые прибыли с Украины в Польшу.

Колодзейчак пообещал, что не уедет из приграничной зоны, пока не получит бумаги. Замглавы министерства также со ссылкой на протестующих фермеров заявил, что они везут зерно с Украины.

До этого польский замминистра заявил, что является одним из особенно нелюбимых Киевом чиновников, «первым врагом» для украинцев. Он анонсировал, что Варшава стремится ввести «очень большие ограничения» при ввозе сельхозпродукции с Украины.

Ранее в Польше призвали отказаться от малины с Украины из-за плесени.